Horecafamilie Dehandschutter: “Begrip voor sluiting, iedereen moet inspanningen leveren”

Sinds maandag moeten alle horeca in ons land voor minstens een maand dicht. De Gooikse horecafamilie Dehandschutter moet daardoor voor de tweede keer dit jaar drie zaken sluiten. Maar de ondernemers uit het Pajottenland blijven niet bij de pakken zitten. Ze zetten net als bij de vorige lockdown alles in op takeaway-maaltijden.

Bij vele horeca-uitbaters was er de voorbije dagen heel wat woede omdat ze hun café, restaurant of feestzaal moesten sluiten. Vooral omdat er volgens hen geen wetenschappelijk bewijs is dat de horeca een bron is van besmetting. “Als ik heel eerlijk ben, kan ik de beslissing om de horeca te sluiten wel begrijpen. Een restaurant of café verbindt mensen. Net datgene mag nu niet en ik heb daar begrip voor”, zegt Frank Dehandschutter. “Ik voel mij niet geviseerd. Iedereen moet zich 100% geven om die stijgende curve zo snel mogelijk om te buigen.”

De feestzaal van Frank, ’t Krekelhof in Gooik, is al sinds maart dicht. Na de eerste lockdown werd het ingepalmd door Sir Kwinten, het sterrenrestaurant van zoon Yanick. De zaal kon klanten meer spreiden dan het restaurant in Lennik. In die gemeente is ook de derde zaak van de familie, Ferment, dicht. Alles wordt nu ingezet op takeaway-maaltijden. “Het is de tweede keer dat we dat doen, dus we weten hoe het moet. Onze service breiden we ook uit met onder meer gratis leveringen”, gaat Dehandschutter verder. “Mensen wordt gevraagd om zo veel mogelijk thuis te blijven, dus passen wij ons aan. Klanten zijn heel blij dat het eten aan huis wordt geleverd.”

De verliezen goedmaken doen de maaltijden weliswaar niet. Bij ’t Krekelhof, Ferment en Sir Kwinten schatten ze dat ze ongeveer op 15% van hun capaciteit draaien. “Dit weekend bereiden we voor zo’n 300 tot 400 personen maaltijden", zegt chef-kok Glenn Verhasselt. "Mijn favoriete seizoen – het wildseizoen – breekt nu aan, dus het is jammer dat we nu geen klanten kunnen ontvangen. Anderzijds is het ook wel een uitdaging om als kok wildgerechten via takeaway aan de man te brengen.”