Houtems oorlogsmonument moet plaats ruimen voor speeltuin: “Mooie dorpszicht is verdwenen”

Inwoners van Houtem in Vilvoorde stellen zich vragen bij de inplanting van een nieuwe speeltuin vlakbij de kerk. Daarvoor werd ook het oorlogsmonument van de Slag van Houtem verplaatst. “Dit mooie dorpszicht is voor altijd verdwenen”, klinkt het triest bij vooral de oudere bevolking.

Vlak bij de kerk wordt momenteel een grote speeltuin aangelegd. Om plaats te maken werd ook het monument van de Slag van Houtem verplaatst. En dat is toch wel verregaand, vinden de dorpsbewoners. “Het monument stond daar mooi tussen de bomen met de kerk op de achtergrond”, vertelt buurtbewoner Danny Van Camp. “Ik denk dat deze ingreep nooit met inspraak van de Houtemnaren gebeurd is... Er was een speelplein een beetje verderop en dat hebben ze laten verkommeren. Nu zijn ze weliswaar iets moois aan het maken maar het is spijtig dat het ten koste gaat van dat unieke dorpszicht. Dit had perfect gekund op de locatie van die vroegere speeltuin daar schuin tegenover. Ze hebben het monument wel verplaatst maar dat is toch niet meer hetzelfde.”

“Een nieuwe speeltuin in Houtem was wel degelijk een van de prioriteiten die uit de bevraging van de wijkbewoners kwam”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). “De huidige locatie van de speeltuin op het pleintje aan de kerk is niet toevallig gekozen. De plek waar de speeltuin zich voorlopig nog bevindt, het pleintje aan de Haesendonckstraat, is blijkbaar dé link tussen twee oude, waardevolle boerderijen: het Monnikenhof en de Steenblokhoeve. Bij de verbouwing van het Monnikenhof naar residentiële woongelegenheden, werd er destijds een erfgoedstudie opgelegd over de omgeving en het dorpszicht. Uit deze studie blijkt dat deze link tussen de twee voormalige boerderijen meer waardevol is dan het zicht aan de kerk die van latere datum is. Dit plein krijgt dus een andere invulling met onder meer een boomgaard om het oude dorpskarakter extra te benadrukken.”

Het oorlogsmonument werd verplaatst omwille van de speeltuin en dichter bij de kerk geplaatst. “Of dit de definitieve locatie zal worden, moet nog worden bekeken maar op deze manier is het monument alvast bereikbaar en toegankelijk voor de herdenking van de Slag van Houtem komende maand.” De Slag van Houtem vond plaats op 25 en 26 augustus 1914.