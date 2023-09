Huisartsenwachtpost Druivenstreek opent deuren

De huisartsenwachtpost Druivenstreek heeft de deuren geopend. Die bevindt zich in Wezembeek-Oppem. Elk weekend zullen de inwoners van Wezembeek-Oppem, Kraainem, Hoeilaart, Overijse en Tervuren er terechtkunnen voor eerstelijnshulp. Zo’n 70 huisartsen zullen de wachtpost bemannen.

De huisartsenwachtpost bevindt zich op de campus MCH, dat gespecialiseerde zorg aanbiedt op verwijzing van de huisarts. Het centrum beschikt over twee poliklinieken - Leuven en Wezembeek-Oppem - een labo en een uitgebreide huisartsenwerking. Het was niemand minder dan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) die de wachtpost opende. Tegen de post is kritiek van onder meer Okra. Zij vrezen dat de mobiliteit naar Wezembeek-Oppem een probleem kan zijn voor senioren uit de Druivenstreek.

Een tweede grote bekommernis van de senioren is of alle dokters het Nederlands wel machtig zullen zijn. “De zeventig huisartsen die hier gaan samenwerken zijn allemaal die hier al werkzaam zijn”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator van de Huisartsenwachtpost Druivenstreek. “Zij hebben in hun eigen praktijk ook een heel divers publiek hebben onder hun patiënten. Ze spreken dus sowieso veel talen. Ik denk dat dat dus niet voor problemen zal zorgen.”