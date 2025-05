Motorcrosser Lucas Coenen wint GP Portugal: "Ik had een fantastisch weekend"

Motorcrosser Lucas Coenen heeft na de Grote Prijs van Zwitserland nu ook de Grote Prijs van Portugal gewonnen in de MXGP-klasse, de topklasse in het motorcross. Coenen won met veel overmacht beide manches. De Fransman Romain Febvre is nu eerste in de WK-tussenstand voor de Sloveen Tim Gajser, Coenen is derde. In de MX2-klasse wordt de broer van Lucas Sacha Coenen zevende in Portugal, hij staat nu zesde in de WK-ranking.