IJsevijver in centrum Overijse krijgt opnieuw strand deze zomer

De IJsevijver rechtover de Markthallen is een plek waar inwoners van Overijse en naburige gemeenten graag naartoe trekken op warme dagen om even te verpozen of te zwemmen. Zwemmen in de vijver mag, al is het op eigen risico.

Net zoals vorige zomer, komt er een strand naast de vijver. De gemeente wil het wel rustig houden. Feestjes op het strand kunnen niet, zonnen en in het zand spelen kunnen wel.

De gemeente zet ook in op activiteiten in en rond de IJsevijver.