Tempo Overijse breekt in de verlengingen, maar krijgt herkansing op het veld van Rotselaar

In de eindronde van de derde nationale in het voetbal is Tempo Overijse er niet in geslaagd om te winnen op Nijlen. In de verlengingen liep het fout. Daarin scoorde Nijlen de 3-2 winniggoal met als beloning de promotie. Tempo is nog niet afgeschreven, promoveren naar tweede nationale kan nog, maar dan moet het wel nog 2 wedstrijden winnen. Dit weekend trekt Tempo naar Rotselaar.