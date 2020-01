Iedereen klaar voor feesteditie kookwedstrijd!

Bij Electrolux in Evere is vandaag het startschot gegeven voor een nieuwe editie van de RINGtv kok-kookwedstrijd. Het wordt een feesteditie, want het is dit jaar de tiende keer dat RINGtv de kookwedstrijd, samen met een paar trouwe sponsors, organiseert.

Speciaal voor de jubileumeditie komt deze keer een selectie van de beste teams van de voorbije jaren tegen elkaar uit. De deelnemende kookduo's zijn: papa Luk en dochter Lina Lapage uit Itterbeek (winnaars 2015), broers Geert en Dirk Demesmaeker uit Opwijk en Liedekerke (winnaars 2016), Bram Brankaer en Sana'a Al-Far uit Overijse (winnaars 2017), Katia Segers en Francis Maes uit Liedekerke (winnaars 2018), Dimitri Weeckers uit Affligem) en Mark Smet uit Gooik (tweede plaats in 2016), Peter Lombaert en Joris Nicolaï uit Overijse (tweede plaats in 2017), Manon van Hoye en Pieter Franck uit Meise (derde plaats in 2019) en Joost Samyn en Filip Rutgeerts uit Dilbeek (derde plaats in 2016).

Om zich te kunnen kronen tot het (aller)beste kookduo van RINGtv, wacht de kandidaten een niet te onderschatten kookparcours. In elke ronde moeten de teams, binnen een bepaalde tijdsspanne en binnen een vooraf bepaald budget, een aantal opgelegde gerechten bereiden. De gerechten worden telkens geproefd en beoordeeld door een professionele jury onder leiding van Bartel De Wulf, chef-kok van de Rode Duivels.

Alle teams maken ook een feesttaart naar aanleiding van 10 jaar kookwedstrijd en 25 jaar RINGtv. Het team dat de beste feesttaart bereidt, wint een speciale award. De taarten worden geproefd en beoordeeld door Luc Jenet, lesgever aan de hotelschool COOVI in Anderlecht.

De eerste opname van de kookwedstrijd bij AEG in Evere heeft plaats volgende week zaterdag, 25 januari. Een verslag van de wedstrijd kan u bekijken in het magazine Viva, vanaf zaterdagmiddag 1 februari en dat 8 weken lang. Een verslag van de prijsuitreiking en het slotevent in de hotelschool van Wemmel is te zien in Viva in het weekend van 28 maart.

De wedstrijd en alles wat rond de wedstrijd gebeurt, is ook te volgen via de sociale media van RINGtv. Binnenkort start via de sociale media ook een online kijkerswedstrijd, waarbij de kijkers mooie prijzen in de wacht kunnen slepen.

Tien jaar geleden won Genn Verhasselt de eerste editie van de kookwedstrijd, intussen is hij chef in sterrenrestaurant SIr Kwinten in Lennik.