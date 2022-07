Ilona en haar Team Ilo helpt al een jaar slachtoffers van watersnood: “We blijven aan hun zijde tot ze weer voldoende kracht hebben”

Precies een jaar geleden werd de streek rond Luik getroffen door nooit geziene overstromingen. Nu, een jaar later, zijn de gevolgen nog steeds voelbaar en zetten tal van vrijwilligers zich in om het leven van de getroffen inwoners een beetje draaglijker te maken. Ilona Swalus uit Pamel is één van hen. Ze is de bezieler van Team Ilo, een groep Pajotse vrijwilligers die om de twee weken naar Wallonië trekt.

Toen Ilona Swalus uit Pamel vorig jaar de beelden van de overstromingen zag, schoot ze meteen in actie. Samen met enkele vrijwilligers uit de streek richtte ze Team Ilo op. “De eerste dagen zijn we naar daar gereden met alleen maar warme maaltijden en drinkbaar water. We hebben toen een hele bestelwagen drinkbaar water uitgedeeld en mensen gezocht in die huizen”, getuigt Ilona. “Je komt dan zelf thuis, je bent vuil, neemt een bad en dan voel je je schuldig: ik heb het hier goed en heb hen ginder achtergelaten.”

Ilona richt zich met de andere vrijwilligers tot de mensen die in hun huizen gebleven zijn, maar waar een normaal leven onmogelijk is geworden door de schade. Een jaar na de ramp is er stilaan verbetering merkbaar. “Sommige mensen hebben nu pas opnieuw een vloer of een keuken. In het begin dacht ik dat we twee maanden moesten helpen en dan alles daar in orde zou zijn, maar dat heb ik totaal verkeer ingeschat. Alle hulp is nog altijd welkom: voeding, verzorgings- en poetsproducten hebben ze er het meest nodig”, zegt Ilona.

Zo'n dertig keer al keer ging Team Ilo naar Wallonië, voornamelijk in de buurt van Angleur. Ze bezorgden er bijna 500 kinderen een cadeau voor Sinterklaas, brengen de tuinen van slachtoffers in orde of helpen bij het wegvoeren van puin naar het containerpark. De dankbaarheid die Ilona in de plaats krijgen doet deugd. “Er zijn heel mooie vriendschappen ontstaan, maar anderen blijven het moeilijk hebben om hulp te aanvaarden. Die zijn beschaamd, komen snel een pakketje halen en zijn dan weer weg”, aldus Ilona.

Ook een jaar na datum is er nog heel wat werk. Voor wie wil helpen, op de Facebookpagina van Team Ilo post Ilona regelmatig waar de vrijwilligers specifiek naar op zoek zijn. “De rauwe realiteit is nog steeds zichtbaar. Eén ding is zeker: we blijven aan hun zijde staan tot ze weer voldoende kracht hebben”, besluit Ilona.