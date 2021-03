In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken in drie frituren in de Zemstste deelgemeenten Eppegem en Weerde en in Perk bij Steenokkerzeel. Ook in Grimbergen werd afgelopen weekend ingebroken in twee frituren.

Inbraken in vijf frituren in de Noordrand

Bij de inbraken komt telkens hetzelfde patroon terug: de inbrekers sloegen telkens de toegangsdeur kapot, er is overal veel schade maar de buit veelal beperkt. De daders gingen aan de haal met of braken de kassa’s open. Ook een iPad en wat kleingeld werden ontvreemd. “Het gaat waarschijnlijk om dezelfde daders die in de vroege ochtend op korte tijd hebben toegeslagen”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone Kastze. “Het opsporingsonderzoek loopt. Bij de vaststellingen hebben we wel nuttige sporen ontdekt.”

Ook in Grimbergen kregen het voorbije weekend twee frituren ongewenst bezoek. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. Korpschef Filip Van Steenbergen vraagt dat ze zich aangeven. “Misschien wat naïef maar het lijken mij niet de grote professionele criminelen. Het zou positief zijn voor hun eigen dossier want de kans is realistisch dat de politie toch tot een identificatie zal kunnen komen", aldus Van Steenbergen.

Het is de zoveelste inbraak op korte tijd in de Noordrand. Vorige week woensdag werd op één dag in Vilvoorde een apotheek en bakkerij overvallen. Enkele dagen daarvoor werd niet ver van de bakkerij ook al een apotheek overvallen. Het ging toen telkens om één gewapende dader die te voet aan de haal ging met cash geld. De politie vermoedt dat het telkens om dezelfde overvaller gaat. Een link met de inbraken in frituren lijkt er wel niet te zijn.