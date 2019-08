Inbrakenplaag stationsbuurt: waakzaamheid geboden

In de nacht van dinsdag op woensdag werd op diverse plaatsen in de Stationsstraat in Liedekerke geprobeerd in te breken. Onder meer de bekende cadeauwinkel Arnel kreeg ongewenst bezoek. Wat er bij de inbraken werd buit gemaakt, is niet geweten. Vast staat dat het onveiligheidsgevoel in de gemeente recent weer danig is toegenomen en de vraag om meer camerabewaking her en der steeds luider klinkt. Afgelopen zondagavond werd in het Warandepark nog een vrouw van 65 brutaal beroofd en met een mes bedreigd.

De politie van de zone TARL ging vanmorgen op buurtonderzoek in de Stationsstraat en drukte de bewoners ook op het hart extra waakzaam te zijn en de geringste verdachte situatie meteen te melden via de vertrouwde kanalen.