Ine Van Wymersch nieuwe procureur des Konings Halle-Vilvoorde

Van Wymersch uit Overijse was de voorbije jaren woordvoerder van het parket in Brussel. Vanaf vandaag volgt ze Thierry Freyne op als procureur van het parket Halle-Vilvoorde. Freyne wordt zoals bekend algemeen directeur van Vilvoordse ziekenhuis AZ Jan Portaels.

Van Wymersch is als procureur verantwoordelijk voor het vervolgingsbeleid in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Ze wil in de eerstkomende tijd bepalen welke criminaliteit het parket prioritair zal vervolgen. Van Wymersch pleit ook voor een eigen veiligheidsplan voor de luchthaven en betere samenwerking tussen de verschillende politiediensten. De topmagistrate is ook vast van plan om werk te maken van heldere communicatie.

Foto: Parket Halle-Vilvoorde