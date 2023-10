Infoborden brengen geschiedenis boerentram tot leven

Langs de oude tramroutes in het Pajottenland vind je sinds kort twaalf infoborden over de boerentram. Ze bevatten archieffoto’s en verhalen over de tram van toen. Zo moet de boerentram opnieuw zichtbaar worden in de streek en leven de verhalen voort. De boerentram reed voor het laatst op 1 september 1972. Jarenlang gebruikten landbouwers de tram om hun groenten en fruit naar markten in Brussel te brengen.