Dit weekend is Infrabel gestart met de vernieuwing van de spoorbrug in Zaventem over de Ring rond Brussel. Zo worden onder meer de brugdekken en ballast (steenslag) gemoderniseerd. Het doel is het garanderen van een veilige en kwalitatieve dienstverlening voor het treinverkeer op de strategisch belangrijke spoorlijn Brussel-Leuven-Luik.

Infrabel vernieuwt spoorbrug in Zaventem over Brusselse Ring

Spoorbrug is strategische pijler voor trein- en wegverkeer

De brug heeft een strategische locatie op het spoorwegnet: tijdens weekdagen passeren er dagelijks ongeveer 450 reizigerstreinen over de brug die de 4 sporen van de lijn Brussel-Leuven-Luik omvat.

Er volgen nog 5 werkweekends. Er wordt tot eind april 2021 gefaseerd gewerkt om de hinder voor het treinverkeer tot een minimum te beperken.

Ook de impact op de Brusselse Ring wordt zo klein mogelijk gehouden want dagelijks rijden er op een weekdag ongeveer 160.000 voertuigen (= beide richtingen samen) onder de brug. Daarom zijn er inspectieplatformen aangebracht vanwaar het grootste deel van de werken kan gebeuren terwijl het verkeer normaal kan passeren.

Vernieuwing van brugdekken en ballast tijdens werkweekends

De brug werd gebouwd in de jaren ’70 en is 165 meter lang, 25 meter breed en 7,2 meter hoog. Ze telt 5 pijlers en 6 overspanningen met betonnen brugdekken die variëren tussen 21m en 32m. Een vernieuwing is noodzakelijk gezien de leeftijd van de brug (+/- 50 jaar) en door het water dat via de voegen naar beneden sijpelt en zo slijtage veroorzaakt aan het beton en de oplegtoestellen (= steunpunten tussen brugdekken en pijlers).

Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel investeren 3,7 miljoen euro

De totale investering in de vernieuwing van de spoorbrug bedraagt 3,70 miljoen euro. Agentschap Wegen en Verkeer - dat eigenaar is van de twee middelste brugdekken - investeert 2,15 miljoen euro. Infrabel is eigenaar van de twee buitenste brugdekken en investeert 1,55 miljoen euro.

(FOTO: Infrabel)