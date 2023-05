Ingang spoedgevallen OLV Asse tijdelijk verhuisd

Door de herinrichting van Bloklaan is de ingang van de spoedgevallen van het Onze Lieve Vrouwziekenhuis in Asse tijdelijk verhuisd naar de Sint Martinusstraat. De hoofdingang langs Bloklaan is door de werken niet meer bereikbaar met de wagen.

De toegang tot de spoedgevallen van het ziekenhuis in Asse verhuist naar de laad- en loszone in de Sint Martinusstraat. Vanaf 22 deze week kan je via de binnenkoer van het ziekenhuis de urgentiedienst bereiken. “De hoofdingang van het ziekenhuis en de handelaars in de werfzone blijven wel steeds met de fiets of te voet bereikbaar. Het ziekenhuis voorziet voldoende rolstoelen ter plaatse, zodat patiënten zo comfortabel mogelijk in het ziekenhuis raken”, laat de gemeente Asse weten.

De houten poort die toegang biedt tot het ziekenhuis in de Arsenaalstraat is open tussen 7 uur en 21 uur. Via die poort kunnen valide mensen met een afspraak het ziekenhuis bereiken en op die manier de eventuele verkeersdrukte in de Sint Martinusstraat vermijden. “Klanten van de lokale handelaars en bezoekers van het ziekenhuis kunnen gebruik maken van de kortparkeerplaatsen op het Kerkplein en de Arsenaalstraat. Daar is maximaal 30 minuten parkeren toegestaan. Een parkeerschijf is verplicht”, klinkt het.