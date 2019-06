Op 26 juni organiseert de Vlaamse overheid een inspiratiedag over de Vlaamse Rand. Die dag wordt de nieuwe Taalbarometer voorgesteld en kan je tal van workshops bijwonen over taalpromotie in de Rand, waaronder ook één van RINGtv.

Inspiratiedag over taalpromotie in de Rand

De inspiratiedag gaat door in het Vlaams Administratief Centrum Herman Teirlinck in Brussel en moet nieuwe inzichten geven over het de Nederlandse taal gepromoot kan worden in Brussel en de Vlaamse Rand. BRIO, het onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit van Brussel stelt er ook zijn nieuwe Taalbarometer voor.

“We richten de Inspiratiedag niet alleen tot lokale mandatarissen en ambtenaren, maar ook tot de middenstand, verenigingen en iedereen die bezig houdt met taalpromotie of hierbij ondersteuning zoekt”, zegt Elke Vermeire van de Vlaamse overheid.

In de namiddag kan je tal van interessante workshops volgen. RINGtv vertelt er over het project Taalambassadeurs en hoe die de Nederlandse taal en integratie kunnen promoten. Verder kan je ook workshops van onder meer vzw De Rand en de provincie Vlaams-Brabant volgen over taalpromotie. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.