Inspiratiedag Vlaamse Rand in Het Bolwerk plaatst gemeenschapsvorming centraal

In cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde verzamelen vanmiddag gemeentebesturen en andere stakeholders voor een inspiratiedag over de Vlaamse Rand. Dit jaar staat het thema ‘Gemeenschapsvorming’ centraal.

Meer en meer wordt de Vlaamse Rand geconfronteerd met grootstedelijke problematiek. Tijdens de inspiratiedag in Het Bolwerk in Vilvoorde staan de gemeenschapsvormende initiatieven centraal, onder meer via cultuur, wijk- en buurtwerking, burgerinitiatieven en met aandacht voor jongeren. Het talrijk opgekomen publiek krijgt er een gevarieerd programma voorgeschoteld: boeiende informatiesessies, interessante debatten, pakkende getuigenissen en verrassende ontmoetingen.

"De Vlaamse Rand is heel divers. Er wonen veel mensen van verschillende culturen, ook jongeren en ouderen wonen hier door elkaar. Er is ook een grote in- en uitstroom. Dat betekent ook dat het moeilijk is om te zien wat de gemeenschap is", zegt onderzoeker Koen Demarsin. "We kunnen niet spreken van één gemeenschap en daarom gaan lokale besturen aan de slag om de gemeenschap te vormen door die gemeenten die ze hebben."