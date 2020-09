De interesse voor de Nederlandse taal zit in de lift in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering. In de piekperiodes, wanneer de cursussen Nederlands als tweede taal worden opgestart, steeg het aantal intakegesprekken voor de cursus afgelopen schooljaar met zo'n 14% ten opzichte van het schooljaar daarvoor.

Interesse in cursus Nederlandse taal in de lift

Het gebeurt meer en meer in onze regio, anderstaligen die zich willen inschrijven voor een cursus Nederlands als tweede taal. In GC De Zandloper in Wemmel vindt vandaag zo'n opstartmoment plaats. In het schooljaar 2017-2018 telde het Agentschap Integratie en Inburgering 4.335 gesprekken met mensen die interesse hadden om een cursus Nederlands te volgen. Het schooljaar daarna waren er dat 5.267, afgelopen schooljaar 4.831.

“Hoeveel van hen effectief een cursus volgt weten we niet exact, maar de cijfers tonen wel de stijgende interesse in het Nederlands aan”, zegt regiomanager Dominique Claeys. “Het gaat om zij die vrijwillig een cursus Nederlands volgen, maar ook zij die daartoe verplicht worden: Franstalige Belgen, inburgeraars, asielzoekers of leerlingen die een tweede keer een cursus volgen.”