Interza wil glasophaling veiliger maken: "Snijwonden in de toekomst vermijden"

Interza wil het ophalen van glas veiliger maken voor de vuilnisophalers. De afvalintercommunale heeft in alle brievenbussen rondom Zaventem een flyer gedropt om de afspraken rond het aanbieden van glas te verduidelijken. “Nu de regels voor iedereen extra duidelijk zijn gemaakt, zullen we glas dat duidelijk niet correct wordt aangeboden niet langer meenemen”, zegt Jan Buysse.

Interza, dat afval ophaalt in Zaventem, Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel en Wezembeek-Oppem, haalt maandelijks het afval van glas huis-aanhuis op. Handig voor de inwoners, al zijn er zeker ook risico’s aan verbonden. “Het glasafval wordt niet altijd correct aangeboden, waardoor er soms flessen of bokalen op de grond vallen en er op de stoep of in de berm gevaarlijke glasscherven achterblijven. Dit kan dan weer leiden tot kwetsuren bij spelende kinderen, huisdieren of bij onze personeelsleden. Dat is in de voorbije jaren een aantal keer voorgevallen, en willen we voor de toekomst in elk geval vermijden,” legt Jan Buysse, directeur bij Interza uit.

Interza heeft daarom een folder bedeeld om de afspraken bij de aanbieding van glas te verduidelijken. Glazen flessen en bokalen moeten worden aangeboden in een stevig bakje met voldoende hoge randen. Plooiboxen zijn hiervoor niet geschikt, al te vaak valt de bodem eruit wanneer ze worden opgetild. Ook niet toegelaten zijn fruitkistjes waarvan de randen niet hoog genoeg zijn om het glas stabiel te houden. Het glas moet stevig in het bakje of emmertje staan, stapels erbovenop zijn niet verboden. Grote gevulde tonnen of bakjes die meer wegen dan 15 kilo mogen evenmin.

“De beste oplossing zijn de speciale glascontainers of de superstevige bakjes die Interza aanbiedt. Een glascontainer kan je via de website van Interza bestellen en kost 40 euro. De Interza glasbakjes kosten zelfs maar 6 euro en zijn vanaf januari 2023 te koop op de recyclageparken van Interza”, vult Jan Buysse aan. “We rekenen op de solidariteit en het gezond verstand van de inwoners om hierin inspanningen te doen. Niemand wil dat dieren of kinderen zich kwetsen aan glas op de stoep. Nu de regels voor iedereen extra duidelijk zijn gemaakt, zullen we glas dat duidelijk niet correct wordt aangeboden niet langer meenemen. Veiligheid primeert,” aldus Jan Buysse.