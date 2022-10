Inwoners Vlezenbeek niet opgezet met groot evenement in Groenenberg

De vergrote parking aan het domein Groenenberg ligt er al, het parcours zelf krijgt de komende dagen nog een 'finishing touch'. Het gaat om een prestigieus project dat op dit moment ook al in Cheshire in het Verenigd Koninkrijk en Westchester in de staat New York loopt. Maar inwoners van Vlezenbeek zijn er toch niet zo blij mee. “Er draait een dieselgenerator 24 uur per dag en er is ook heel wat lichtvervuiling”, merkt buurtbewoner Hugo Schoukens op. “Als je het 's avonds bekijkt, dan waan je je hier echt in een voetbalstadion met kunstlicht. Er zijn duizenden lampjes aanwezig. Ik kan me niet voorstellen dat de dieren hier een gezonde nachtrust hebben. En ook de natuur zou beschadigd kunnen raken door al die containers die hier worden gezet." De buurt heeft het ook moeilijk met de duur van het evenement. “Het duurt vijf maanden, waarvan nu al ongeveer zes weken voorbereiding, met een optie om zelfs nog een maand langer te doen. Ik begrijp niet dat dat kan in een park als dit.” Bij het Agentschap Natuur & Bos zijn ze er zich van bewust dat dit het grootste project is dat ooit op het domein is georganiseerd. Maar ze hebben zich er naar eigen zeggen maandenlang goed op voorbereid. De risico's op grote of blijvende schade zouden niet zo groot zijn. “Het is zo dat dit event plaatsvindt op een moment dat er weinig activiteit is van nachtvlinders en vleermuizen", reageert Patrick Huvenne van Natuur & Bos. "Bovendien hangt de impact van lichtvervuiling ook af van de kleur van het licht dat gebruikt wordt en de periode dat het brandt. Het gaat hier niet om een groot deel van het park dat verlicht zou worden, in totaal is 5 procent van het park ingenomen door het evenement." En ook de honderden luidsprekers zijn uitvoerig getest. "De reden waarom er zo veel staan is omdat die op een laag volume kunnen spelen zodat je overal op het traject het geluid hoort, en het geluid niet enorm luid moet zijn."