IPARC uit Kampenhout Vlaams-Brabantse KMO van het jaar

Zelfstandigenorganisatie UNIZO heeft IPARC uit Kampenhout uitgeroepen tot KMO van het jaar in de provincie Vlaams-Brabant. IPARC is een kenniscentrum dat diensten aanbiedt op vlak van restauratie en conservatie van onder meer interieurs en kunstwerken.

IPARC, wat staat voor International Platform for Art Research en Conservation, is een coöperatieve vennootschap en bestaat uit een team van restauratoren met elk hun specialisatie, gaande van hedendaagse kunst over kunstwerken van Vlaamse oude meesters tot restauratie van hout-, steen- en metaalvoorwerpen. Verder geeft het ook opleidingen en kennisoverdracht naar de volgende generatie.

UNIZO bekroont IPARC omdat het in een wereld dat doorgaans sterk geassocieerd wordt met subsidies, ook zonder rendabel en succesvol is. Volgens de zelfstandigenorganisatie is het bedrijf uit Kampenhout een toonaangevende en unieke onderneming in een bijzondere nichemarkt. IPARC restaureerde al tal van kunstwerken, maar ook interieurs en kerkbeelden.

Door de onderscheiding is IPARC ook één van de kandidaten om de nationale KMO van het jaar te worden. Die finale vindt plaats op 28 november.

Foto: UNIZO