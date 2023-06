Jeroen legt Londerzeel op gevoelige plaat vast: “Opvallend hoe snel een landschap verandert”

Lonnesiel toont verschillende plekken van Londerzeel in een ander daglicht, het idee voor dit boek schoot Jeroen te binnen na zijn opleiding fotografie. “Ik wou naar buiten komen met wat ik geleerd had. Zes jaar ben ik er aan blijven verder werken. Het is een project rond de ruimtelijke ordening in de gemeente”, zegt Jeroen De Vroede. “Het is interessant om te zien welke puzzel landbouw, industrie en vastgoed samen de gemeente vormen en hoe snel het landschap verandert. Een oude spoorweg die ik enkele jaren geleden fotografeerde, ligt er vandaag niet meer.”

Jeroen kiest ervoor om de foto’s niet op een digitale manier uit te brengen. “Als ik op een scherm kijk, voel ik niet de connectie die ik voel als ik ze afgedrukt bekijk”, zegt Jeroen. “Mensen die naar een museum gaan zullen mij bijtreden. Als je de foto in je handen hebt, kijk je er op een heel andere manier naar. Ik heb nog andere plannen in Londerzeel. Een boek over nachtfoto’s of de gebouwen in de gemeente lijkt me ook wel iets.”