Jeugd leeft zich uit op speelpleinwerking, ook in tijden van corona

Het is grote vakantie en dus starten ook de speelpleinen weer op, ondanks corona. RINGtv ging langs bij de speelpleinwerking van Don Bosco in Halle. Daar werken ze met bubbels van 50 kinderen, die niet mogen kruisen.

De speelpleinwerking van Don Bosco neemt tal van maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal plaatsen is beperkt, waardoor ouders hun kroost best op voorhand inschrijven. De kinderen worden ook volgens leeftijd verdeeld in bubbels van 50 met een kleurcode, om besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan. Iedere bubbel heeft ook een vaste plek, zoals het speelbos of de weide, die één keer per dag verandert.

“We hebben de kinderen heel duidelijk gemaakt dat ze niet naar andere bubbels mogen gaan. Als dat toch gebeurt, moeten ze dat onmiddellijk melden aan de monitors”, zegt hoofdanimator Quintin Delputz. “Ondanks het risico en de veranderde maatregelen vind ik het heel belangrijk dat ik hier sta. Voor de kinderen ook denk ik. Ze hebben dit nodig om zich uit te leven en hun energie kwijt te raken.”

Al voelt het voor sommigen toch niet hetzelfde. “Het is een beetje raar. Normaal kom ik tussen de ouderen die in de andere groepen zitten. Nu moet je in je eigen bubbel blijven”, zegt Fleur Liessens. Het bestuur vraagt kinderen die wat ziekjes voelen om niet naar het speelplein te komen. Voor wie doorheen de dag plots symptomen zou vertonen, is er een speciale procedure.

Als iemand koorts of een droge hoest krijgt, dan gaan we het kindje afzonderen in de quarantainekamer. We bellen vervolgens de ouders op vragen dat het kind meteen op corona getest wordt”, zegt Sara Vandenbosch. “Als de test positief blijkt, bellen we iedereen op die in de bubbel zat. De volledige bubbel moet zeven dagen thuisblijven en we vragen ook dat de andere kinderen zich laten testen.”