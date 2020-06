Jo Sollie nieuwe cöordinator cultuurregio NOORDRAND

Begin dit jaar zag de cultuurregio NOORDRAND het levenslicht. Binnen dat samenwerkingsverband slaan Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem, en vzw ‘de Rand’ de handen in mekaar voor een efficiënter cultuurbeleid. De voorbije weken ging de Raad van Bestuur op zoek naar een coördinator voor de nieuwe cultuurregio NOORDRAND. En dat is Jo Sollie geworden. Sollie was de voorbije 14 jaar stafmedewerker in Cultuurcentrum Strombeek en was de voorbije jaren coördinator van verschillende regioprojecten waaronder Randschilderingen met Stijn Kolacny en nog dit jaar de PianoDays (2020). “Hoewel de regio voor mij zeker geen onbekende is kijk ik er naar uit om kennis te maken met de vele culturele actoren en actoren uit andere beleidsdomeinen uit de regio. Ik kijk ook naar Vlaanderen en Brussel om extra expertise uit het professionele kunstenveld en andere domeinen binnen te halen”, zegt Sollie. “Ik ben alvast klaar om de komende jaren samen met lokale en regionale spelers te bouwen aan een slagkrachtige Cultuurregio in de Noordrand."