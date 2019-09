Jobstudent Karel breekt opnamestudio’s af

Voor de laatste jobstudent die we deze zomer aan het woord laten zoekt RINGtv het niet te ver. We bezoeken Karel De Sager uit Keerbergen. Hij is aan de slag bij onze buren van Videohouse in Vilvoorde.

Cocktail belandt op de set van 'Les Associés', een quizprogramma op RTBF. “De studio moet worden afgebroken omdat hier straks de opnames van De Slimste Mens ter Wereld starten. Een extra paar helpende handen komen dan ook van pas”, zegt Karel De Saeger.

De papa van Karel werkt als klankman bij Videohouse. Op die manier is Karel ook in zijn vakantiejob gerold. Regelmatig mag Karel ook cameramannen assisteren tijdens opnames op verplaatsing. “Ik vind dat toch wel speciaal. Als ik bijvoorbeeld moet helpen tijdens een voetbalwedstrijd, zie ik al mijn voetbalidolen eigenlijk van heel dichtbij. Dat is een magisch gevoel voor een jongen van 16’”, aldus Karel.

Een job in de mediasector ambieert Karel niet. Maar als jobstudent wil hij wel nog een tijdje bij Videohouse blijven werken. “Ik spaar heel veel. In het begin was dat wat moeilijk voor mij om zoveel geld in handen te hebben. Nu lukt het beter om te sparen. Waarvoor? Ik zou graag een bromfiets kopen”, besluit Karel.