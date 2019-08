Jobstudent Nina begeleidt inclusiekinderen op speelplein

Elke woensdag volgen we in Cocktail een student met een bijzondere vakantiejob. Vandaag is dat Nina Cuypers, inclusie-animator bij speelplein De Spin in Meise. Nina zorgt de ééh-op-één-begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme.