Jobvillage in Vilvoordse Kruitfabriek

De Kruitfabriek in Vilvoorde doet vanmiddag dienst als Jobvillage. Wie op zoek is naar een job, kan er kennismaken met een veertigtal bedrijven die vacatures hebben.

“In deze krappe arbeidsmarkt, waar vele bedrijven massa’s jobs aanbieden is het een opportuniteit dat kandidaten en bedrijven met elkaar kunnen kennismaken via onze Jobvillages”, legt Carina De Backer van Roularta recruitment uit. “Meer dan 40 bedrijven zijn hier in de Kruitfabriek aanwezig om mensen die een job zoeken informatie te geven over hun vacatures.”