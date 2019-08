Sebbe was met z’n opa aan het wandelen in Bièvre toen een auto en een tractor met een aanhangwagen elkaar moesten kruisen in een bocht. De twee bestuurders moesten daarbij hard in de remmen gaan. De aanhangwagen kwam los en sleurde de jongen van 10 uit Rode mee. Hij overleefde de klap niet. Zijn opa bleef ongedeerd. Sebbe was leerling in de gemeenteschool Wauterbos in Sint-Genesius-Rode, lid van de Chiro in Dworp en voetballer bij KHO Huizingen.