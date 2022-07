Jongen (17) uit Dilbeek komt om het leven bij ongeval met step aan Belgische kust

In Lombardsijde, aan de Belgische kust, is een jongen van 17 jaar uit Dilbeek omgekomen bij een verkeersongeval. De jongen reed vannacht op een step toen hij werd aangereden door een auto. De chauffeur van de wagen had te veel gedronken. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Het ongeval gebeurde rond 2u15 op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, vlak bij het militair domein. Een autobestuurder die van Nieuwpoort komt, reed de jongen aan. "Het gaat om een dame van 38 jaar die in beschonken toestand terugkwam van een feestje", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "De jongen reed zonder helm. We weten niet of hij aangereden of overreden is, want zijn lichaam is zwaar gehavend. Justitie moet dat nu uitmaken, we hebben enkel een verklaring. Overreden of aangereden: het zal juridisch een groot verschil maken."

De jongen verbleef met vrienden op camping De Lombarde. Die ligt vlakbij de plek waar het ongeval plaatsvond. Volgens burgemeester Dedeckker was de tiener uit Dilbeek al gekend bij het gerecht."Enkele weken geleden werder hier jongeren van een Brusselse jeugdbende opgepakt en later weer vrijgelaten onder voorwaarden. Die jongen behoorde daartoe.Ik kan geen namen noemen, het gaat over minderjarigen", aldus Dedecker.

Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.