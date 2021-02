Joyriders leven zich uit op veld KFC Eppegem: "afwachten hoe groot schade is"

De schade werd 's ochtends vastgesteld door een aantal bestuursleden. “Het zijn twee achterliggende grasvelden die we soms ook gebruiken voor officiële wedstrijden van onder meer de dames. Er zijn heel wat diepe bandensporen te zien. Hoe groot de schade echt is, gaan we pas kunnen vaststellen als alle sneeuw weg is. We gaan intussen aan de hand van de camerabeelden bekijken wanneer de joyriders juist hebben toegeslagen en met welke auto. We hebben de politie al verwittigd, maar hebben voorlopig nog geen klacht ingediend. Als we weten wie dit deed, willen we dit eerst met de persoon in kwestie in der minne proberen te regelen. We zijn ook jong geweest. Dat is allemaal plezant maar men denkt niet aan de gevolgen… Gelukkig was het niet op ons kunstgrasveld. Dat was pas echt rampzalig geweest.”

Het is niet de eerste vandalenstreek waar de club mee geconfronteerd wordt. “Onlangs was er ook een brandje aan ons synthetisch veld. We weten wie het was en hebben hem er ook op aangesproken. Maar we kunnen het niet bewijzen want het valt net tussen twee camera’s. Op datzelfde veld, dat absoluut verboden terrein is, hebben we ook al sporen van fietsbanden ontdekt. Het mag nu dus wel eens stoppen.”