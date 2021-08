Kajakker uit Halle verdrinkt in Gent

In Gent is een 59-jarige man uit Halle overleden na een ongeval met een kajak. Het ongeval gebeurde in het centrum bij de Sint-Jorisbrug.

De Hallenaar maakte een kajaktocht met zijn gezin en vier honden. Rond halftwee kwam de man ter hoogte van het sluizencomplex aan het Baudelopark in moeilijkheden door de hevige stroming. Hij negeerde wellicht een verbodsbord. De man belandde in het water en is verdronken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De familie wordt bijgestaan door de dienst slachtofferhulp van de politie.