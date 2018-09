Kaleido start schooljaar met nieuwe naam en nieuwe thuis

Meer dan een miljoen kinderen zijn vandaag opnieuw naar school gegaan. Voor de leerlingen en het schoolteam van basisschool Kaleido in Vilvoorde is het een extra speciale eerste schooldag. Zij beginnen het nieuwe schooljaar in een nieuw gebouw en met een nieuwe naam.

Bijna vierhonderd leerlingen stappen vanmorgen de schoolpoort van basisschool Kaleido binnen. Vol enthousiasme beginnen ze aan het nieuwe schooljaar. Sommige blij omdat ze hun klasgenootjes terugzien, anderen ietwat onwennig of zenuwachtig. Ook de directeurs hebben de nodige zenuwen.

"Zeer spannend. Het is de eerste keer dat we in een totaal nieuw gebouw zitten, in een nieuwe omgeving met straatwerken nog aan de voorkant. Ik ben gisteravond een beetje met klamme handjes naar bed gegaan," zegt directeur Birgit Torfs.

De basisschool werd deze zomer omgedoopt door Kaleido en is verhuisd naar een gerenoveerd historisch gebouw op de hoek van de van de Leuvensestraat met de Campionlei in het centrum van Vilvoorde.

"We hebben nu de ruimte om pedagogisch een aantal zaken te doen waar we toch wel belemmering hadden in ons versleten gebouw, waar we heel dicht op elkaar zaten. Hier hebben we meer mogelijkheden om het voor de kinderen en leerkrachten interessanter, beter en vlotter te maken," besluit directeur Ludo Ameryckx.