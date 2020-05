Kampenhout wil droogleggen van werven verstrengen

Vlaams-Brabant kreunt onder de droogte. Er geldt een sproeiverbod in heel wat gemeenten en in Overijse was er vorige week een acuut watertekort. Voor de gemeente Kampenhout de kans om een reeks maatregelen op te leggen voor droogleggingen op bouwwerven. “Volgens mij zijn we een pionier in Vlaanderen. Ik hoop dat het andere gemeenten kan inspireren”, zegt schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts.

Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk om op bouwwerven in droge omstandigheden te werken. Vaak verdwijnt dat water rechtstreeks in de riool. “Het is wraakroepend dat er enerzijds door droogte een sproeiverbod is en op sommige waterlopen een captatieverbod voor landbouwers, maar dat er anderzijds vrolijk water blijft weg lopen op onze werven”, zegt Kampenhouts schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts.

Kampenhout wil de regels daarom aanzienlijk verstrengen. “Er wordt in eerste instantie gekeken op welke plaatsen het technisch mogelijk is om het opgepompte grondwater te retourneren in de grond”, zegt schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts. “In de droge periode van april tot september zal ook een bijkomende buffer van 10.000 liter moeten voorzien worden op een werf. Dit stelt onze inwoners en landbouwers in staat op deze plaatsen water op te halen en te hergebruiken."

Bedoeling is dat het water van grondwerven niet langer rechtstreeks de riool ingaat, maar tijdelijk zoveel mogelijk opgevangen wordt. “Via nieuwe technologieën zal de gemeente ook beter kunnen opvolgen dat de grond niet meer wordt drooggelegd dan de vergunning toelaat”, aldus Imbrechts. “Ik denk dat er weinig gemeenten in Vlaanderen zijn die zo ver gaan in hun bijkomende maatregelen.”