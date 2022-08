Kanaal Grimbergen krijgt nieuwe oever

De oever bevindt zich daar in slechte staat en bovendien is de grond vervuild met asbest. Dat asbest zal worden verwijderd en de huidige oeververdediging wordt vervangen. De werken zullen ongeveer acht maanden duren. In die periode zal het jaagpad niet toegankelijk zijn. Er is een omleiding voorzien langs de Oostvaartdijk.