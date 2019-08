Kanaaltochten Brabant almaar populairder

Je eigen regio ontdekken vanop het water, het is een aparte belevenis. Dat hoorden we ook van een aantal enthousiastelingen onderweg met De Ark. “Iedereen zou dit eens moeten doen. Ik ken de streek, maar toch zie ik hier dingen die ik nog nooit heb gezien,” klinkt het.

De tochten zijn populair. De meeste toeristen kiezen voor een reisje in de zone tussen Kapelle-Op-den-Bos, Grimbergen, Vilvoorde en Brussel, maar ook de zuidelijke Vlaamse Rand is steeds meer in trek. “Per seizoen hebben we nu zo’n drie- tot vierduizend boekingen meer,” aldus Guido Moens van Kanaaltochten Brabant. “Ik denk dat we ook een betere samenwerking hebben met Toerisme Vlaams-Brabant en met de betrokken gemeenten, de provincie en de waterbeheerders. Dat begint zijn vruchten af te werpen.”

Waterweg zonder file

Niet alleen toeristen, maar ook pendelaars die de files beu zijn maken gebruik van de waterweg. Al zes jaar brengt de Waterbus van Kanaaltochten Brabant hen van Vilvoorde naar de hoofdstad en terug. “Door die regelmatigheid trekken we meer mensen aan,” legt Moens uit. “Eigenlijk zouden we de frequentie nog willen opdrijven, maar dat vergt extra financiële middelen die we op dit moment niet hebben.”

Gedeputeerde voor Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant treedt hem bij: “de Waterbus wordt momenteel door verschillende organisaties ondersteund, maar niet voldoende. Met een groter aanbod kunnen we een groter potentieel aansnijden. Het is echt het moment om bij te schakelen,” zegt hij.