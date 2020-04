Kapelle-op-den-Bos, Sint-Pieters-Leeuw en Merchtem kopen mondmaskers aan

Kapelle-op-den-Bos en Sint-Pieters-Leeuw kopen maskers aan in samenwerking met de actie van 'Think Pink'. "Door onze aankopen te bundelen, komen we boven de 50.000 exemplaren en kunnen we voordeligere tarieven bedingen. Daarnaast worden er in Kapelle-op-den-Bos door vrijwilligers ook mondmaskers gemaakt. Er zijn er al zo’n tweehonderd verdeeld", zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). De gemeente is één van de zwaarst getroffen gemeenten in Vlaanderen.

Merchtem koopt dan weer 10.000 mondmaskers. Dat heeft het schepencollege ook vandaag beslist. "Bij ons zal het op afroep gebeuren: mensen die er willen, zullen er twee per persoon ouder dan 12 jaar in de brievenbus krijgen. Het gaat om stoffen exemplaren die je kan wassen. Zo kan je er één dragen, terwijl je het andere wast", zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). "We verdelen ze niet automatisch omdat niet iedereen ze zal dragen of omdat sommigen er al hebben en misschien geen willen. We willen ook geen verspilling en ook geen concurrentie aandoen aan de apotheken en zaken die zo’n mondmaskers aanbieden."