Kerk Leerbeek na zes jaar weer open: "ook voor breder gebruik benutten"

In Gooik opent de Sint-Pieterskerk van Leerbeek weer zijn deuren. De 18 e -eeuwse kerk was sinds 2015 dicht voor het publiek door instortingsgevaar en had nood aan een flinke opknapbeurt. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) is tevreden en hoopt dat de kerk breder benut kan worden.

Vanaf vandaag opent de Sint-Pieterskerk van Leerbeek weer zijn deuren. Eind 2015 moest de 18-eeuwde kerk de deuren sluiten voor het publiek wegens instortingsgevaar. De kerk kreeg daarom een flinke opknapbeurt. “Er was sprake van vochtinsijpeling via het dak en de muren. Alles moest worden vernieuwd. Zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw zijn volledig gerestaureerd. Ook de kerkhofmuren zijn versterkt en opnieuw gebouwd. De beeldjes en glasramen werden ook vernieuwd”, legt burgemeester Doomst uit.

“Het is een mooie kerk die deel uitmaakt van het historisch centrum van Leerbeek. We zijn blij dat we een monument weer in zijn oorspronkelijke vorm konden herstellen. Nu wachten we enkel nog op subsidies zodat ons orgel opgeknapt kan worden”, zegt Michel Doomst. “Naast kerkdiensten willen we dat de kerk ook voor breder gebruik benut wordt. Qua verlichting en klank is het een ideale locatie om lezingen en andere activiteiten te laten doorgaan.”

De werken kostten in totaal zo’n 2,2 miljoen euro.