Kerk Negenmanneke wordt deels turnzaal

In de wijk Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw mag de Sint-Stevensschool een deel van de Sint-Stefaankerk gebruiken als turnzaal. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal er dus gesport worden in de kerk.

De plannen kaderen in de vernieuwing van een deel van de Sint-Stevensschool in het Leeuwse Negenmanneke. De oude turnzaal wordt afgebroken om plaats te maken voor extra klaslokalen. Turnen zal vanaf 2022-2023 gebeuren in de kerk naast de school. De school krijgt een deel van de Sint-Stefaankerk in erfpacht. Op de originele kerkvloer komen sportmatten en voor de muurschilderingen en glasramen wordt er glas gezet. Het koorgedeelte van de kerk zal voor erediensten blijven gebruikt worden.

Foto: Google Maps