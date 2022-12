Kerststal MOT in Grimbergen toont traditionele bouwtechnieken

Wie van kerststallen houdt moet dezer dagen eens een kijkje gaan nemen aan het Guldendal in Grimbergen, dat is één de drie vestigingen van het Museum voor de Oudere Technieken, kortweg het MOT Er staat een mooie stal die helemaal op ambachtelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze is opgetrokken.

De kerststal aan het Museum voor de Ouder technieken lijkt zo van een schilderij van Bruegel geplukt te zijn. Ze illustreert perfect hoe er in de loop der eeuwen werd gebouwd in onze gewesten. Aan dit bouwwerkje kwam geen spijker of schroef aan te pas. Het hout komt uit het Zoniënwoud, het stro uit de Kempen.

“De kerststal is opgericht in vakwerk met een dak van stro. Dat is een bouwtechniek die heel courant was in onze omstreken, dus bouwen met hout stro en leem”, zegt Florence Van Diel van het MOT. “Voor ons als museum is het belangrijk om die traditionele bouwtechnieken of die kennis er van door te geven aan volgende generaties. Dit prject hebben we helemaal in beeld gebracht en organiseren daar ook workshops rond.”