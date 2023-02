Kinderdagverblijf Babilou mag opnieuw open: “Voorwaarden zijn voldaan”

Kinderdagverblijf Babilou in Kraainem gaat morgen open. Het Agentschap Opgroeien heeft de schorsing - waardoor ruim 60 kindjes geïmpacteerd waren - na twee maanden opgeheven. “Er is geen gevaar meer voor de kinderen”, klinkt het.

Het Agentschap Opgroeien besliste na een klacht om de crèche vanaf 2 december te sluiten. “Omdat we ons ernstige zorgen maakten over de integriteit van de kinderen en de veilige en gezonde omgeving voor hen”, zegt Nele Wouters van het Agentschap. “We hebben sinds dit najaar een versterkte samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling en zij hebben intussen een risico-inschatting gedaan bij de opvang. We hebben nu een definitief advies gekregen. Op basis van dit advies en de informatie die we hebben zien we nu geen reden meer om die schorsing langer aan te houden. Voor ons is het duidelijk dat er geen gevaar voor de kinderen is ”

De crèche zal wel nog verder worden opgevolgd. De ouders waren het niet eens met de verplichte sluiting van het kinderdagverblijf. Die uitten na de sluiting massaal hun ongenoegen met onder meer een protestactie en een brief naar verschillende ministers. Er werd ook een petitie opgestart die ruim 400 keer ondertekend. “Er is slechts een enkele klacht ingediend, door een personeelslid dat korte tijd in het kinderdagverblijf gewerkt had”, stelden ze.

Het kinderdagverblijf gaat donderdag nog niet op volle capaciteit open door personeelstekort. In eerste instantie en in afwachting van nieuwe aanwervingen zullen maar 36 kindjes per dag kunnen opgevangen worden in plaats van 54 voor de sluiting.