Kinderdagverblijf 't Sloeberke in Negenmanneke moet de deuren sluiten

Begin juli kreeg 't Sloeberke in Negenmanneke te horen dat het dicht moet als gevolg van een reeks negatieve inspectieverslagen. Na een procedure bij de Raad van State mocht het kinderdagverblijf openblijven tot een definitieve uitspraak. Nu is er een definitieve uitspraak: 't Sloebertje moet dicht.

Het Agentschap Opgroeien kijkt nu in de richting van het lokaal bestuur om - hetzij zelf, hetzij via een derde partij - noodopvang te organiseren voor de getroffen ouders. Het gemeentebestuur is volop bezig om een oplossing te vinden, die moet tegen 11 december gevonden zijn. Het gemeentebestuur heeft de ouders, die aangegeven hebben van de noodopvang te willen gebruik maken, uitgenodigd voor een infomoment op 12 december 2023. Daar zullen ze alle inlichtingen krijgen over de details van deze noodopvang.

Burgemeester Jan Desmeth: "Hoewel we diverse mogelijkheden verkennen, willen we de ouders verzekeren dat we vanaf 8 januari 2024 een passende oplossing zullen bieden. We laten hen niet in de steek en zullen alle nodige stappen ondernemen om de continuïteit van kinderopvang te waarborgen."

Schepen van Kinderopvang, Brahim Harfaoui voegt toe: "Kinderopvang is van essentieel belang om ouders in staat te stellen te werken en het draagt bij aan de pedagogische ontwikkeling van de kinderen. We willen ouders geruststellen dat we actief werken aan een oplossing die aan hun behoeften voldoet. Meer info op 12 december."