Nieuw gebouw Chiro Snoopy Sint-Pieters-Leeuw feestelijk geopend: "Veilige thuishaven"

Na jaren van intensief gebruik verhuist Chiro Snoopy naar een nieuw gebouw. Op de locatie waar hun verouderde lokalen stonden, staat nu een nieuwbouw. De keuze voor de locatie biedt ruime mogelijkheden voor de activiteiten van de jeugdbeweging en ligt kortbij het centrum van Leeuw.

“Als gemeente engageren we ons om te investeren in onze jeugdinfrastructuur. Dankzij de samenwerking met Haviland konden we zowel de KLJ-lokalen in Vlezenbeek als de Chirolokalen in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw duurzaam en toekomstgericht vernieuwen. Zo zetten we opnieuw een belangrijke stap richting kwaliteitsvolle huisvesting voor elke jeugdvereniging binnen onze gemeente”, zegt An Speeckaert, schepen van Jeugd.

Vertrouwde uitvalsbasis in een nieuw jasje

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw kocht begin 2021 het perceel en het gebouw waar Chiro Snoopy haar werking heeft. Na 40 jaar intensief gebruik waren de oude lokalen dringend aan vernieuwing toe. Het dak, de muren, de deuren en de elektriciteit moesten worden aangepakt om een veilige speelomgeving te garanderen. Omdat het gebouw op het einde van zijn levensduur was, werd besloten om het te slopen en te vervangen door nieuwe moderne en energiezuinige lokalen. Zo krijgt de jeugdbeweging een veilige thuisbasis. De plannen voor de nieuwbouw kwamen tot stand met inspraak van de jeugdbeweging.

Duurzaam, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk

Bij het ontwerp werd gestreefd naar een gebouw dat zich integreert in de omgeving en voldoet aan de functionele noden van een hedendaagse jeugdbeweging. De nieuwbouw heeft een compacte footprint, waardoor de groene ruimte maximaal behouden blijft.

Er werd gekozen voor duurzame en stevige materialen. Er werd in het concept aandacht besteed aan het beperken van de akoestische impact naar de omgeving.

De jeugdbeweging wilde een inclusieve jeugdbeweging zijn. Zo werden o.a. alle lokalen in het gebouw rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Kers op de taart na 70 jaar Chiro Snoopy

In 2023 vierden de leden hun 70-jarig bestaan en nu kunnen ze dus voluit genieten van hun activiteiten in een modern onderkomen.