Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: "Jongeren zijn uitgeput, geef hen voorrang in versoepelingen"

Het Kinderrechtencommissariaat, dat waakt over het welzijn van de -18-jarigen in Vlaanderen, maakt zich grote zorgen over de leerlingen van het derde tot het zesde middelbaar. Die mogen slechts tot 50% van de schooltijd contactonderwijs krijgen. In de praktijk is dat soms nog geen 30% van de lesuren. Met alle gevolgen vandien, want langdurig afstandsonderwijs heeft op zeer veel jongeren een nefaste uitwerking. "Wij hebben een vraag gelanceerd in de Waddist-app waarin jongeren dagelijks vragen beantwoorden”, vertelt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. “Een duizendtal jongeren van 14 tot 18 jaar hebben dinsdagavond rond de beslissing die nu genomen is gezegd dat ze ontgoocheld zijn, dat ze heel bang zijn om te buizen en dat ze zich heel uitgeput voelen. Dus wijst wel op de signalen die wij ook krijgen dat het mentaal gezien wel weegt op hen."

De boodschap van het Kinderrechtencommissariaat is dan ook duidelijk: iedereen zo snel mogelijk weer voltijds naar school. "Maar daarnaast is de school is natuurlijk niet het enige wat jongeren nodig hebben”, zegt Vrijens. “Van zodra er versoepelingen mogelijk zijn zouden we toch ook wel willen vragen die met voorrang aan de jongeren te geven en hen de kans te geven om elkaar terug te ontmoeten en zich te ontspannen. Want op dat vlak hebben de jongeren heel veel moeten missen."