Nooit eerder kwamen er bij de Vlaamse ombudsdienst zoveel klachten binnen van reizigers uit de Rand over afgeschafte bussen naar de hoofdstad. Het gaat vooral om de buslijnen 355 en 260.

Klachten over afgeschafte bussen De Lijn bereiken piek

Er zijn nog geen definitieve jaarcijfers bekend over het aantal geschrapte bussen, maar volgens de Vlaamse Ombudsman wijst het grote aantal klachten erop dat de situatie alleen maar is verergerd. Buslijnen 260, die o.a. Kapelle-op-den-Bos, Meise en Strombeek-bever aandoet, en 355, die via Liedekerke, Ternat en Dilbeek richting Brussel rijdt, zijn de meest problematische.

Inge Debruyne van De Lijn zegt aan Bruzz dat buschauffeur steeds meer een knelpuntberoep wordt maar dat de vervoersmaatschappij al het mogelijke doet. “We willen dit jaar eindigen met 570 nieuwe gerekruteerde chauffeurs. We hebben er reeds 500 aangeworven. We gaan ook flexibeler te werk bij de aanwerving. Zo wordt de taalvereiste Nederlands minder streng.” Toch is de hoofdoorzaak volgens Debruyne de vergrijzing van het personeelsbestand bij De Lijn. “Heel wat chauffeurs gaan met pensioen en tegelijk komen er hier en daar ook buslijnen bij, waardoor nog meer chauffeurs nodig zijn.”