Klarabrug is klaar voor gebruik

De Klarabrug werd in augustus vorig jaar al op haar plaats gelegd over het kanaal naar Charlerloi. Maar het was nog wachten op de afwerking van de brug om ze ook effectief in gebruik te kunnen nemen. Dat is nu dus gebeurd. “De Paasklokken brachten heuglijk nieuws”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “De langverwachte wandelverbinding tussen het stadscentrum, de scholen in de buurt van de Leide en de woonwijk Sint-Rochus is een feit.” De Klarabrug is er voor wandelaars en fietsers, maar die laatste moeten hun tweewieler wel aan de hand houden op de brug.