Kledingzaak: "Klanten durven door onzekerheid nog geen feestkledij te kopen"

Op 22 december komt het Overlegcomité opnieuw bijeen om te bespreken of er nieuwe coronamaatregelen genomen moeten worden. Pas drie dagen voor Kerstmis zullen we dus weten hoe we de eindejaarsfeesten dit jaar kunnen vieren. De gevolgen daarvan laten zich voelen in heel wat sectoren, ook in de mode-industrie. “Normaal gezien komen mensen in november al hun feestkledij uitzoeken, nu merken we dat we veel minder klanten hebben,” aldus Birgit van kledingzaak Moderna in Schepdaal.