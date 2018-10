Klooster Mater Dei wordt wellicht niet gesloopt

In Heikruis, bij Pepingen, is er een nieuw bouwplan voor het nieuwe rusthuis van Mater Dei, het vroegere kloostercomplex. Uit die plannen blijkt dat de kapel en het voormalig klooster gespaard blijven. Voor het buurtcomité 'Red het klooster van Heikruis' is dat een hele opluchting.

In april werd de bouwvergunning voor een nieuw woonzorgcentrum geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De schorsing moest beletten dat de bomen in de parktuin zouden worden gekapt. Het woonzorgcentrum wil een nieuwbouw zetten in de tuin van het huidige rusthuis en de oude kloostergebouwen slopen.

Het actiecomité 'Red het klooster van Heikruis' verzet zich tegen de bouw omdat de tuin volgens hen waardevol is en de afbraak van het oude rusthuis het dorpszicht van Heikruis onherroepelijk zal veranderen. Maar nu is er een nieuw bouwplan, dat tot stand kwam met inspraak van het buurtcomité. Het resultaat kan op goedkeuring rekenen bij het buurtcomité. Zo stapt de directie in haar plannen af van de geplande vierkantshoeve en wordt gekozen voor een U-vormig gebouw. Die keuze heeft volgens het buurtcomité een minder grote impact op de buurt en het dorpsgezicht.

Goed nieuws is volgens het buurtcomité ook dat de kapel niet langer gesloopt zou worden. Of deze plannen het uiteindelijk halen, is nog lang niet zeker en er zal nog moeten worden samengezeten met de verschillende partijen. Maar het staat vast dat die partijen een hele stap dichter bij elkaar zijn gekomen en dat het dossier in een stroomversnelling zit.