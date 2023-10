Vanaf het Allerheiligenverlof zal er in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan een knip komen voor gemotoriseerd vervoer in de Beukendreef en Wezelstraat. “Door te vergroenen en nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren, zullen we de leefbaarheid in die wijken verhogen,” zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Knip in Grimbergse Beukendreef en Wezelstraat moet sluipverkeer weren: “Meer dan 50% van de voertuigen dat in die wijken passeert, moet daar niet zijn”

De gemeente Grimbergen plaatst nu paaltjes in de Beukendreef en Wezelstraat. De bedoeling is om het sluipverkeer uit die straten te houden. Uit nieuwe metingen blijkt dat er dagelijks tussen de 2200 en 2500 auto’s passeren, met pieken tussen 8u en 9u 's ochtends en 15u en 19u 's avonds. Meer dan de helft van die voertuigen hebben geen bestemming in de wijken. "Deze as en de straten in de omgeving zijn lokale wegen of erftoegangswegen en hebben geen verbindingsfunctie. Niet alleen de geur- en geluidshinder ligt te hoog, maar tevens wordt de veiligheid gehypothekeerd,” aldus schepen Roosen.

De paaltjes zijn een voorlopige inrichting. De nieuwe situatie zal geëvalueerd worden en aangepast indien nodig. Mogelijks komen er extra bomen en ontmoetingsplaatsen.