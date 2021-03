Koningspaar dankt Dilbekenaar voor opruimactie aan monument Albert I

Mathieu hield onlangs met een aantal anderen een vrijwillige opruimactie aan het monument van Koning Albert de Eerste in Marche-les-Dames. En dat is niet onopgemerkt gebleven in het Paleis. Mathieu vond maandag een brief in z'n bus waarin Koning Filip en koningin Mathilde hem uitdrukkelijk danken voor z'n initiatief.