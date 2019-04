Koppel veroordeeld voor reeks koperdiefstallen

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een koppel veroordeeld voor een reeks koperdiefstallen aan kerken in de Rand rond Brussel. De man kreeg 20 maanden cel, zijn vriendin een werkstraf van 130 uur.

Het stelende duo sloeg in het najaar van 2018 minstens 17 keer toe, onder meer in Ternat, Asse, Wambeek, Dilbeek en Groot-Bijgaarden. Daar stalen ze telkens koperen afvoerpijpen van kerken en verkochten die nadien door aan een metaalhandelaar in Sint-Pieters-Leeuw.

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een vijftiger en zijn 25-jarige vriendin die door overmatig druggebruik in geldnood zaten. “Ik steel niet van de gewone mensen, maar de Kerk heeft geld genoeg”, verklaarde de vrouw na haar arrestatie. “Een week na de diefstal hingen er al nieuwe buizen, dus stalen we die opnieuw.”