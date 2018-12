Krater Sint-Pieters-Leeuw nog niet stabiel

In Sint-Pieters-Leeuw is sinds vannacht het gemeentelijk rampenplan van kracht, nadat een lek in de hoofdwaterleiding in de Fazantenlaan voor een gigantische krater in de weg zorgde. Het gat is 15 op 15 meter groot. De omliggende straten zijn afgezet.